O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou à população de seu país na noite desta segunda-feira que a Rússia "começou a grande batalha pelo Donbas", em referência à esperada grande ofensiva do Exército russo para controlar todo o leste do território ucraniano.

"Podemos confirmar que as tropas russas começaram essa batalha", declarou Zelensky em uma mensagem de vídeo divulgada pelo portal “Ukrinform”, para em seguida destacar que os soldados ucranianos "batalharão" e que "não cederão" nada do território do país. EFE