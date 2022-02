O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, anunciou nesta terça-feira a mobilização de reservistas para complementar as Forças Armadas do país no combate às milícias pró-Rússia na região de Donbas em meio à ameaça militar do próprio país vizinho.

"Devemos melhorar a prontidão de combate das tropas ucranianas para qualquer mudança na situação operacional", disse Zelensky em um discurso.