O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou neste domingo que a cidade sitiada de Mariupol, no sudeste do país e que, segundo várias ONGs, sofre uma grave crise humanitária, receberá o primeiro carregamento de ajuda com suprimentos essenciais em apenas algumas horas.

"Hoje, a tarefa principal é Mariupol. Nossa carga humanitária, nosso comboio está a 2 horas de Mariupol. Faltam apenas 80 km", disse Zelensky em uma mensagem de vídeo reproduzida por agências ucranianas.