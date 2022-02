O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decretou nesta quinta-feira a mobilização geral de todas as pessoas em idade de serviço nas Forças Armadas por causa da guerra com a Rússia.

"O projeto de lei de aprovação do Decreto do presidente da Ucrânia 'Sobre a Mobilização Geral' foi submetido ao Parlamento", disse o Legislativo do país em sua conta no Telegram.