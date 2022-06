O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, impôs nesta quinta-feira sanções contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, além de outros 34 ministros e funcionários do alto escalão do regime de Moscou, por causa da guerra iniciada em 24 de fevereiro, com a invasão do território ucraniano.

Entre os incluídos na lista de penalizados estão o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, os ministros da Defesa, Sergey Choigu, e o das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, além do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.