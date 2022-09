O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou nesta quinta-feira a descoberta de uma vala comum com um número indeterminado de pessoas em Izium, na região de Kharkiv, no leste do país.

"Foi encontrado um enterro em massa de pessoas em Izium", disse Zelensky em discurso noturno divulgado pela presidência, referindo-se a uma localidade recentemente liberada dos russos.