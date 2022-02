O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta sexta-feira, que os defensores do país frustraram os planos operacionais da invasão russa no primeiro dia, em um pronunciamento televisivo à nação, no qual também destacou que as sanções impostas contra a Rússia eram "insuficientes".

"Nossos meninos e meninas, todos os defensores da Ucrânia não permitiram que o inimigo realizasse o plano operacional da invasão no primeiro dia", disse o chefe de Estado, ressaltando que na maioria das direções o avanço das tropas russas foi interrompido e os combates prosseguem.