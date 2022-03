O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobreviveu a três tentativas de assassinato na semana passada, realizadas por dois grupos diferentes, um ligado ao Kremlin e também pelas forças especiais chechenas, segundo publicou nesta sexta-feira o jornal britânico "The Times".

De acordo com a publicação, o chamado grupo Wagner, de mercenários respaldados pelo regime de Moscou e as forças paramilitares especiais da Chechênia, são os pivôs das tentativas de homicídios, que foram abortadas por agentes contrários à guerra dentro do próprio Serviço de Segurança Federal russo (FSB).