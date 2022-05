O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta segunda-feira, em participação por videoconferência no Fórum de Davos, a retirada total das empresas estrangeiras da Rússia e as convidou a participar da reconstrução de seu país no pós-guerra.

Zelensky fez um apelo para que a Rússia seja alvo do que ele definiu como "sanções convincentes", como "sobre o petróleo, bloqueio de todos os bancos sem exceção, retirada total das empresas estrangeiras do mercado russo".