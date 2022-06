O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo nesta segunda-feira aos líderes do G7 por sistemas de defesa antiaéreo, ajuda na reconstrução do país e por uma estratégia contra o bloqueio da Rússia às exportações do trigo produzido no território ucraniano.

O chefe de Estado discursou por teleconferência aos representantes do bloco das sete potências mais desenvolvidas do mundo em uma sessão a portas fechadas, que teve apenas algumas imagens divulgadas, sem som.