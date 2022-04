O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quinta-feira que a Grécia utilize a influência na União Europeia (UE) para "organizar melhor" a salvação de Mariupol, que está "destruída até as cinzas", sobretudo, com o envio de armas.

O chefe de Estado deu as declarações durante um pronunciamento por videoconferência feito ao parlamento do país do sul europeu, em que abordou a situação da cidade portuária que fica às margens do mar de Azov, lembrando que, no local, gregos e ucranianos "conviveram pacificamente" durante séculos.