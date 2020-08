O Real Madrid solicitou a reincorporação do meia norueguês Martin Odegaard, que passou a temporada passada na Real Sociedad, cedido por empréstimo, segundo informações apuradas nesta terça-feira pela Agência Efe.

O acordo firmado pouco mais de um ano atrás, tinha aberta a possibilidade de permanecer mais 12 meses no time basco, no entanto, a volta para os 'Merengues' aconteceu após pedido do técnico francês Zinedine Zidane.