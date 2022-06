O lateral-esquerdo titular da seleção da Ucrânia, Olexandr Zinchenko, do Manchester City, não deixou de abordar a guerra no país, durante entrevista coletiva concedida antes do duelo com a Escócia, pela repescagem das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

"Temos que parar isso. Hoje, é a Ucrânia, amanhã, pode ser você", disse o defensor do Manchester City.