A fortuna do diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, foi reduzida em US$ 5,9 bilhões nesta segunda-feira, após um dia vermelho em Wall Street no qual as ações da rede social, afetada por uma polêmica sobre práticas pouco éticas e por uma interrupção mundial dos serviços, caíram cerca de 4,9%.

Segundo números da revista "Forbes" esta queda significa que a fortuna de Zuckerberg caiu para US$ 117 bilhões, o que o coloca na sexta posição entre as pessoas mais ricas do mundo.