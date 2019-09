Netanyahu explicou que a aprovação definitiva da colônia virá "com o estabelecimento do próximo governo". EFE/EPA/AMIR COHEN / POOL

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniu neste domingo com seu gabinete no Vale do Jordão, na Cisjordânia ocupada, onde aprovou a regularização e extensão de uma colônia judaica da região a dois dias das eleições legislativas.

O governo autorizou o assentamento, já levantado sem a permissão prévia das autoridades, e anunciou que permitirá a sua ampliação além dos limites que hoje ocupa, confirmaram à Agência Efe fontes do gabinete do primeiro-ministro.