A rejeição de Abdullah aos resultados das eleições ocorre logo após a Comissão Eleitoral Independente do Afeganistão (IEC) tornar público os resultados das eleições presidenciais em setembro passado. que indicam a reeleição de Ghani com 50,64 % dos votos. EFE/JAWAD JALALI

O chefe do Executivo do Afeganistão, Abdullah Abdullah, se declarou vencedor das eleições presidenciais e rejeitou os resultados oficiais anunciados nesta terça-feira, onde aponta a reeleição do atual presidente Ashraf Ghani.

"De acordo com os votos limpos do povo, a equipe de Aliança e Estabilidade (partido de Abdullah) é a vencedora dessas eleições, e anunciamos nossa vitória", disse.