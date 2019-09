O atual chefe do Executivo do Afeganistão, Abdullah Abdullah, reivindicou nesta segunda-feira sua vitória nas eleições presidenciais realizadas no último sábado, mesmo sem a apuração ter sido finalizada e com os resultados oficiais programados para serem anunciados dentro de um mês.

"Obtivemos mais votos nas eleições", disse Abdullah, considerado o principal rival do atual presidente, Ashraf Ghani.