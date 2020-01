Os familiares das vítimas entraram em contato com a sede da empresa de transporte, em Lima, para pedir informações sobre a situação dos passageiros e a companhia enviou um representante para os hospitais onde os feridos estão internados. EFE

O número de mortes devido à colisão de um ônibus de passageiros no sul do Peru, nesta segunda-feira, subiu para 16 pessoas, enquanto os feridos beirava os 40, entre eles dois brasileiros, de acordo com informações da Polícia Rodoviária.

O ônibus da empresa Cruz del Sur, que saiu de Lima ontem e estava programado para chegar hoje pela manhã em Arequipa, colidiu em vários veículos que estavam estacionados no distrito de Yayca, na província de Caravelí, capotando em seguida. Segundo informações, o veículo estaria em alta velocidade.