Um avião com 191 passageiros a bordo que voava de Dubai, nos Emirados Árabes, para Kozhikode, no sul da Índia, saiu da pista durante o pouso nesta sexta-feira, no aeroporto da cidade, e se partiu em dois, deixando pelo menos 16 mortos, incluindo um dos pilotos.

O comissário adjunto da polícia, Sujit Das, detalhou que entre os mortos está um dos pilotos e que praticamente todos os passageiros sofreram algum tipo de lesão.