O italiano Alessandro Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 e vencedor de quatro medalhas de ouro no ciclismo paralímpico, foi internado em estado muito grave após sofrer um acidente em uma prova de paraciclismo nesta sexta-feira e teve que passar por uma delicada neurocirurgia.

Zanardi foi levado de helicóptero ao hospital Santa Maria alle Scotte, na província de Siena, com múltiplas fraturas e um ferimento na cabeça, após colidir com um caminhão em uma prova de estrada realizada na região. A competição tinha sido organizada para simbolizar o retorno à normalidade após o pior estágio da pandemia do novo coronavírus na Itália.