O presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump , explicou que as tarifas permanecem em vigor como elemento "negociador" para a segunda fase do acordo comercial. EFE/Arquivo

A "primeira fase" do acordo comercial entre Estados Unidos e China entrou em vigor nesta sexta-feira com cortes significativos de tarifas de ambos os lados, embora a epimedia causada por coronavírus aumente as dúvidas sobre a capacidade de Pequim de cumprir o compromisso de aumentar as compras de produtos americanos.

O pacto firmado em janeiro, descrito pelo presidente dos EUA, Donald Trump, como "revolucionário", marcou o início da trégua entre os dois países, após mais de 18 meses de guerra comercial.