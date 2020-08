Uma adolescente de 14 anos, atingida pela queda de uma árvore na localidade de Leesville, no interior da Louisiana, é a primeira vítima registrada nos Estados Unidos pela passagem do furacão Laura, que tocou terra na madrugada desta quinta-feira com ventos constantes de até 240 km/h.

A informação do falecimento da jovem foi dada pela porta-voz do governador da Louisiana, John Bel Edwards, Christina Stephens, através do Twitter.