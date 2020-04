A indústria aérea do México pode perder 117 mil empregos e US$ 6,4 bilhões neste ano. EFE/Arquivo

A Aeroméxico planeja retomar gradualmente as operações internacionais a partir da próxima sexta-feira, com a reabertura de rotas para São Paulo e outras cidades ao redor do mundo, enquanto os voos para os Estados Unidos terão que esperar até junho.

Em uma mensagem em seu site, a principal companhia aérea do México destacou que a situação em relação à pandemia do novo coronavírus vem mudando a cada semana e que, portanto, os voos poderão sofrer alterações com o passar dos dias.

A rota para São Paulo será reaberta nesta sexta com um voo semanal, assim como para Vancouver. No entanto, a cidade canadense terá duas frequências entre 7 e 30 de maio.

"Para a Aeroméxico, a segurança de seus clientes e funcionários é o mais importante. Por isso, continuaremos implementando as medidas preventivas necessárias e fazendo ajustes na operação", declarou a empresa.

A companhia aérea informou também que adiou para junho voos para Barcelona (Espanha), Londres (Reino Unido), Havana (Cuba), Bogotá (Colômbia) e Manágua (Nicarágua), além dos EUA, enquanto a rota para Buenos Aires (Argentina) será aberta em setembro.

Em março, a Aeroméxico registrou uma queda anual de 41,5% no total de passageiros e 51,4% apenas no mercado internacional devido às restrições de deslocamento em grande parte do mundo por causa da crise sanitária.

Com perdas estimadas em US$ 6,4 bilhões e até 85% de sua operação paralisada, as companhias aéreas mexicanas estão passando por uma das piores crises de sua história sem um paraquedas do governo.

A indústria aérea do México pode perder 117 mil empregos e US$ 6,4 bilhões neste ano, 45% menos receita do que em 2019, pelo impacto do coronavírus, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata).