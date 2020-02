Soldados sírios posam para uma foto ao lado do Airbus A320-232 da SyrianAir nesta quarta-feira, no aeroporto de Aleppo. EFE/YOUSSEF BADAWI

O governo da Síria reabriu nesta quarta-feira o Aeroporto Internacional de Aleppo, mais de sete anos após suspender as operações devido ao conflito armado e depois de consolidar há alguns dias o controle sobre a cidade, expulsando as facções insurgentes.

O ministro dos Transportes do país, Ali Hammoud, viajou no primeiro voo para o aeroporto de Aleppo com um grupo de jornalistas, aos quais disse que o "aeroporto de Aleppo é um dos aeroportos internacionais mais importantes da Síria".