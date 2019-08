As autoridades de Hong Kong anunciaram nesta terça-feira a suspensão de todas as decolagens e de algumas aterrissagens no aeroporto internacional depois que os manifestantes voltaram a ocupar o terminal aéreo.

"Todos os serviços de check in foram suspensos a partir das 16h30 local (5h30, em Brasília)", indicou um comunicado das autoridades aéreas da cidade autônoma.