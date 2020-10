A África do Sul reabrirá as fronteiras no dia 1º de outubro, após mais de meio ano fechadas para frear a pandemia de Covid-19, mas excluirá os turistas do Brasil e de outras zonas de "alto risco", como a maior parte da América Latina, Estados Unidos, França e Reino Unido.

A lista de exclusões também conta com Portugal, Holanda, Bélgica, Índia, Rússia, Irã, México, Peru, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Costa Rica, Bolívia, Equador, Honduras, Guatemala e Panamá.