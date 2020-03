O ministro da Saúde da África do Sul, Zweli Mkhize, durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira. EFE/GCIS HANDOUT

O ministro da Saúde da África do Sul, Zweli Mkhize, anunciou nesta quinta-feira que o país registrou o primeiro caso de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, em hum homem, de 38 anos, que viajou recentemente à Itália.

"Eram parte de um grupo de dez pessoas, que voltaram para a África do Sul em 1º de março. O paciente consultou um clínico geral em 3 de março, com sintomas de febre, dor de cabeça, mal-estar, dor de garganta e tosse", afirmou o integrante do governo, em entrevista coletiva.