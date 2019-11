A África do Sul conquistou neste domingo a Copa do Mundo masculina de rúgbi, ao vencer a Inglaterra por 32 a 12, em final disputada no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, se tornando assim a maior campeã da competição, ao lado da Nova Zelândia.

Os 'Springboks', que também ergueram o troféu em 1995 - campanha que inspirou o filme "Invictus", dirigido por Clint Eastwood e protagonizado por Morgan Freeman e Matt Damon -, e 2007. Com isso, alcançaram a marca dos 'All Blacks', vencedores do torneio em 1987, 2011 e 2015.