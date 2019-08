Agentes prenderam nesta quarta-feira 680 imigrantes sem documentos em seus locais de trabalho no estado do Mississipi, nos Estados Unidos, no que representa a maior operação desse tipo no país em pelo menos uma década.

"Hoje, em sete diferentes lugares de seis cidades do Mississipi, os agentes executaram ordens de busca e apreensão que resultaram na prisão de 680 imigrantes ilegais", disse o promotor do distrito sul do Mississipi, Mike Hurst, em entrevista coletiva.