Integrantes do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin) vigiam o escritorio de Juan Guaidó. EFE

As forças de segurança venezuelanas mantiveram bloqueado o acesso ao escritório do líder opositor Juan Guaidó nesta quarta-feira, um dia após entrarem no prédio e a oposição denunciar a invasão, fato negado pelo governo durante a madrugada.

A Agência Efe constatou que dois agentes com o rosto coberto impediram o acesso ao escritório de Guaidó localizado na torre Zurich, no setor de Chacao, uma área nobre no leste de Caracas.