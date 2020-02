A Anistia Internacional (AI) denunciou nesta quinta-feira a retórica do presidente Jair Bolsonaro contra os direitos humanos no país, cenário de um "aumento no número de homicídios cometidos por policiais" e de uma "grave crise" na Amazônia, afetando os povos indígenas.

Isso foi denunciado pela organização não-governamental em seu relatório anual, no qual também citou as tentativas do governo de restringir as atividades das ONGs, bem como o aumento de homicídios e ameaças contra defensores dos direitos humanos.