Cidade do México

EFE Cidade do México 27 dez 2019

O dominicano Rohan Polanco (d) depois de ficar com a medalha de prata de boxe 67 kg nos Jogos Panamericanos Lima 2019. EFE/Arquivo

A República Dominicana passou a ocupar o nono lugar nos Jogos Pan-Americanos de Lima após o último ajuste no quadro de medalhas, que também colocou Costa Rica em 21º, Honduras em 27º, Panamá em 28º e Nicarágua em 29º, segundo a versão corrigida e divulgada nesta sexta-feira.

A nova classificação redistribuiu as medalhas retiradas dos atletas flagrados no doping, mas a versão do quadro divulgada na quinta-feira não levava em conta os critérios de desempate: o número de ouros, depois pratas e bronzes.