A Alemanha aprovou nesta quarta-feira um plano nacional para combater as consequências sanitárias e econômicas da pandemia do novo coronavírus, um pacote "sem precedentes" para uma crise inédita.

O Bundestag (Câmara Baixa alemã) apoiou amplamente a proposta do governo, com um volume total de cerca de 750 bilhões de euros (cerca de R$ 4,14 trilhões), equivalente a quase 22% do produto interno bruto (PIB) da Alemanha.