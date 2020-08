As autoridades de saúde da Alemanha registraram 1.226 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número desde o início de maio, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados nesta quarta-feira.

Na semana passada, a Alemanha já havia registrado mais de mil casos em três dias consecutivos - 1.045, 1.147 e 1.122 -.