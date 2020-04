A Alemanha é o quinto país do mundo em número de casos confirmados de Covid-19, atrás de Estados Unidos, Espanha, Itália e França. EFE/SASCHA STEINBACH

A Alemanha prolongou até o dia 3 de maio as medidas de distanciamento social e restrição de contatos pessoais impostos devido à pandemia de Covid-19, mas prevê uma reabertura gradual da vida pública, escolar e comercial.

A chanceler, Angela Merkel, e governantes regionais concordaram em retomar o calendário escolar de forma escalonada em 4 de maio, assim como a reabertura dos estabelecimentos comerciais de até 800 metros quadrados. O governo recomenda usar máscaras na rua.

"Tivemos sucesso, mas ainda é parcial e frágil", afirmou Merkel, em alusão à diminuição dos contágios e à quantidade de pacientes recuperados, mas ressaltou que é necessário manter restrições que "envolvem mudanças no estilo de vida e sacrifícios".

A retomada de algumas atividades começará já na próxima segunda-feira, coincidindo com o fim do recesso da Semana Santa, com a reabertura de bibliotecas, arquivos e museus.

A atividade escolar ainda demorará algumas para ser retomada, e de forma gradual, começando pelos alunos dos últimos anos primários e secundários.

Está mantida a proibição de reuniões ou saídas em grupos com mais de duas pessoas, ampliável a mais membros para os que vivem juntos. A regra geral é manter uma distância mínima de 1,5 metro, o que não impede a prática individual de exercícios ao ar livre.

Restaurantes, teatros e casas de shows também continuarão fechados. Celebrações religiosas também seguem proibidas.

Permanece a recomendação de não fazer viagens particulares, mesmo que por razões familiares. Não estão proibidas, mas devem ser evitadas.

Todas essas medidas são de gerais, mas cabe a cada estado implementá-las, de acordo com o critério dos governos regionais e com o número local da pandemia.

A Alemanha é o quinto país do mundo em número de casos confirmados de Covid-19, atrás de Estados Unidos, Espanha, Itália e França. Segundo o Instituto Robert Kosh, o número total de contágios é de 127.584, dos quais 72.600 já se recuperaram e 3.254 morreram.