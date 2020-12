A Alemanha registrou nesta terça-feira mais 14.432 casos de infecção pelo novo coronavírus e 500 mortes por Covid-19, a terceira marca mais alta no país desde o início da pandemia da doença.

De acordo com as informações do Instituto Robert Koch (RKI), a agência epidemiológica nacional, já foram contabilizados 1.351.510 positivos para o patógeno, e 22.475 vítimas.