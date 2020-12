Uma rua vazia em Mannheim, na Alemanha, onde foi decretado toque de recolher entre 21h e 5h para tentar conter a propagação do novo coronavirus. EFE/RONALD WITTEK

A Alemanha registrou 14.054 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas, sendo 450 a mais de uma semana e 1.722 a mais que ontem, enquanto o número de mortes novamente ultrapassou a marca de 400, com 423 novas vítimas, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) divulgados nesta terça-feira.

O número de positivos desde o primeiro contágio conhecido no país, no final de janeiro, é de 1.197.709, com 19.342 mortes, enquanto cerca de 881.800 pessoas se recuperaram da doença.