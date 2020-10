No total, a Alemanha tem 289.219 casos do novo coronavírus - de uma população total de 83,2 milhões de pessoas - dos quais cerca de 256 mil já se recuperaram da doença. EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

A Alemanha informou nesta quarta-feira que nas últimas 24 horas foram registrados 1.798 novos casos de Covid-19, um dia após a aprovação de medidas mais rígidas para conter a propagação da pandemia.

De acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI), o principal centro epidemiológico alemão, o número de novas infecções diárias tem sido em torno de 2 mil casos nas últimas duas semanas (apesar do fato de que os números para sábado e domingo são geralmente um pouco menores, pois nem todos os escritórios regionais reportam seus dados à sede).