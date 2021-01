A Alemanha registrou 12.497 novos casos e 343 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, atualizados nesta segunda-feira.

O número de positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país é de 1.921.024, com 40.686 mortes; Enquanto isso, cerca de 1.545.500 pessoas já se recuperaram da doença, de acordo com estimativas do RKI.