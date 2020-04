As escolas foram fechando em efeito cascata em todos os estados federados por volta da metade do mês pasado. EFE/Arquivo

Aproximadamente 2,6 milhões de estudantes retornarão às salas de aula na Alemanha nas próximas semanas, de acordo com o acordo alcançado entre os governos federal e dos estados federados sobre a reabertura gradual das escolas.

De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Departamento Federal de Estatística (Destatis), o retorno aos centros educacionais afetará 706 mil alunos da última turma do ensino fundamental e 1,1 milhão na última série das várias variantes do ensino médio e pré-universitário.

Além disso, outros 750 mil estudantes farão os exames finais nas várias formas de ensino médio no próximo ano letivo.

O acordo contempla precisamente o retorno gradual às salas de aula dos alunos do ensino médio que devem fazer os exames finais este ano ou no próximo, bem como os da última série do ensino fundamental.

As escolas foram fechando em efeito cascata em todos os estados federados por volta da metade do mês passado e, inicialmente, até depois do feriado da Semana Santa, o que permitiu o isolamento dos alunos por um período de cinco semanas, ao qual agora serão acrescentadas mais duas.

A chanceler Angela Merkel e os chefes de governo dos 16 estados federados concordaram na última quarta-feira em retomar gradualmente a vida escolar a partir de 4 de maio em alguns estados federados, enquanto em outros, como Baviera, a reabertura foi adiada para o dia 11.