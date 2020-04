O Ministério da Saúde da Alemanha anunciou nesta quarta-feira que foram realizados 1 milhão de testes no país para o diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus, o que representa 1,2% de toda a população.

Os dados foram contabilizados pelo Instituto Robert Koch, órgão público de análises e pesquisas epidemiológica. No balanço apresentado hoje, não é detalhado se existem pessoas que realizaram o exame mais de uma vez.

Segundo os números, foram realizados 10,02 diagnósticos para cada 1.000 pessoas, uma das maiores taxas registradas no planeta.

Entre os países que mais testaram no mundo, aparecem a Coreia do Sul, com 9,06 exames para cada milhar de pessoas; a Austrália, com 12,24; a Áustria, com 13,12; e a Suíça, com 18,74.

Segundo defendem alguns especialistas, os testes em massa podem ser um fator de controle da propagação do novo coronavírus.

A Alemanha, de acordo com boletim mais recente, tem pouco mais de 100 mil casos de infecção, e cerca de 2 mil mortes.