A taxa de mortalidade do coronavírus é atualmente de 1,2% do total de casos confirmados. EFE/FRIEDEMANN VOGEL

O número de mortes por conta da Covid-19 teve um aumento nas últimas 24 horas na Alemanha devido aos novos 145 óbitos, subindo para 1.017 no total, enquanto o número de infecções, com 6.174 em um único dia, chegou a 79.696 no país, informaram nesta sexta-feira as autoridades de saúde alemãs.

Os números atualizados hoje foram fornecidos pelo Instituto Robert Koch (RKI), referência em epidemiologia na Alemanha, segundo o qual os estados federados mais afetados continuam sendo a Baviera (20.237), Renânia do Norte-Vestfália (16.606) e Baden-Württemberg (16.059), representando um aumento de 1.741, 1.179 e 1.397, respectivamente, nas últimas 24 horas.

Enquanto isso, a incidência a nível federal é de 96 infecções por 100 mil habitantes, com claras diferenças regionais.

O presidente da RKI, Lothar Wieler, disse durante entrevista coletiva que a taxa de mortalidade do coronavírus é atualmente de 1,2% do total de casos confirmados, embora tenha alertado que esse percentual aumentará.

Ele acrescentou que 872 das vítimas tinham mais de 70 anos e que a idade média era 80.

Os números da RKI são inferiores aos da Universidade Johns Hopkins - com um método mais dinâmico de recolhimento de dados -, que coloca o número de infectados em 84.794 e o número de mortes em 1.107.

Segundo esse cálculo, a Alemanha supera a China, que possui 82.432, e é o quarto país mais afetado, atrás dos Estados Unidos (243.453), Itália (115.242) e Espanha (112.065), segundo os dados desta instituição americana.