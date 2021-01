A Alemanha mais uma vez superou, nesta quarta-feira, a marca de mil mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, enquanto os novos casos chegaram a 21.237, de acordo com dados recentes do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

O número de positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país é de 1.808.647, com 36.537 mortes, sendo 1.019 novas vítimas entre ontem e hoje.