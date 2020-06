O italiano Alessandro Zanardi, ex-piloto da Fórmula 1 e Fórmula Indy e dono de quatro ouros em Jogos Paralímpicos, segue sedado e em estado estável, segundo boletim médico emitido neste domingo pelo Hospital Le Scotte, em Siena, na região central da Itália.

O paraciclista sofreu grave acidente dois dias atrás, durante uma prova de exibição, em que perdeu o controle da hand bike que guiava e colidiu com um caminhão, batendo a cabeça contra a carroceria do veículo. No mesmo dia, Zanardi foi submetido a cirurgia neurológica que teve três horas de duração.

"O paciente passou a noite em condições de estabilidade cardiorrespiratória e metabólica. As funções dos órgãos são adequadas. Segue sedado e respirando artificialmente", aponta o boletim emitido pelo hospital.

"O controle neurológico mostrou estabilidade, mas é preciso considerar essa informação com cuidado, porque segue grave o quadro neurológico", completa o texto.

Ainda segundo o comunicado emitido pela unidade de saúde, as condições atuais não permitem a exclusão de "eventos adversos", segundo explica o boletim oficial.

Ainda neste domingo, o diretor do departamento de emergência do Hospital Le Scotte, Sabino Scolletta, disse aos jornalistas que acompanham o caso, que as condições de estabilidade são positivas.

"Desejamos que volte a ser o atleta de antes. Agora, estamos concentrados no quadro neurológico. O fato de que o tempo passa, e as condições sigam estáveis, é uma boa notícia. É um lutador e demonstra isso", disse o médico.

Ontem, o próprio Scolletta informou que Zanardi apresentava lesões oculares e que os oftalmologistas do hospital estavam trabalhando para identificar a magnitude desses problemas.