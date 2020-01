O espanhol Fernando Alonso, que corre pela Toyota a edição de 2020 do Rali Dacar, que está sendo disputada na Arábia Saudita, teve problemas no carro nesta segunda-feira e ficou parado na altura do quilômetro 160 da segunda etapa vencida pelo botsuano Ross Branch, da KTM.

O bicampeão mundial de Fórmula 1, que participa da competição com o compatriota Marc Coma, teria colidido contra uma rocha e precisado do auxílio do caminhão de assistência, que precisa de longo tempo para chegar ao local do incidente.