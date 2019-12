As crises, as crescentes demandas sociais e as pressões para a reduzir a desigualdade na América Latina e no Caribe acentuam o complexo contexto enfrentado pela economia da região, que crescerá apenas 1% em 2019 e, no ano seguinte, completará um das piores sequências nas últimas sete décadas.

As turbulências sociais e políticas em alguns países se agravaram devido à queda da demanda interna, às exportações de produtos com baixo valor agregado e ao cenário mais frágil do mercado financeiro internacional. Juntos, os três elementos provocaram uma "desaceleração econômica generalizada e sincronizada em nível de países e setores".