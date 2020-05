Luke Denman, um dos dois americanos detidos na Venezuela por participarem de um ataque marítimo frustrado no país no último domingo, disse nesta quarta-feira que tinha ordens para assumir o controle do aeroporto nas imediações de Caracas e enviar o presidente Nicolas Maduro aos Estados Unidos.

"Tinha que ter certeza de que assumi o controle do aeroporto para que pudéssemos levar Maduro com segurança para o avião", disse o americano, que também declarou ter entrado para as Forças Armadas dos EUA em 2006 e se especializado em infiltração e trabalhos táticos.