Uma prorrogação até abril, em vez de março, do período de quarentena em Wuhan, cidade chinesa mais afetada pela pandemia do coronavírus causador da Covid-19, poderia adiar o surgimento de uma segunda onda da doença de agosto para outubro.

A conclusão é de um estudo publicado nesta quarta-feira no portal "The Lancet Public Health", no qual especialistas dizem que a mudança ajudaria a aliviar ainda mais a pressão sobre o sistema de saúde.

No final de janeiro, Wuhan, onde a pandemia do novo coronavírus (tecnicamente conhecido como SARS-CoV-2) começou, fechou escolas e ordenou que a grande maioria dos estabelecimentos baixasse as portas, o que especialistas acreditam ter reduzido significativamente o número de contágios.

Utilizando modelos matemáticos para simular o impacto da ampliação ou relaxamento dos atuais fechamentos de escolas e locais de trabalho, os pesquisadores calcularam que a revogação das medidas de controle em março, como planejado, poderia levar a uma segunda onda de casos até o final de agosto.

Por outro lado, ampliar as restrições até abril poderia atrasar o aparecimento de um segundo pico até outubro, permitindo que os serviços de saúde se preparem por mais tempo.

Especialistas advertiram, no entanto, que é difícil prever o verdadeiro impacto do relaxamento das medidas de distanciamento social devido à falta de precisão nas estimativas do número de reproduções (quantas pessoas um indivíduo é suscetível de infectar com o vírus) e quanto tempo um indivíduo fica infectado, em média.

Kiesha Prem, pesquisadora da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres e autora da pesquisa, disse que as medidas "inéditas" em Wuhan "ajudaram a controlar o surto", mas disse que as autoridades locais devem ser cautelosas para restabelecer as atividades.

"A cidade deve agora ter muito cuidado para evitar revogar prematuramente medidas de distanciamento físico, pois isso poderia precipitar um pico secundário nos casos. Em vez disso, se as restrições forem gradualmente suspensas, é provável que isso seja adiado e que o pico seja achatado", disse.

Para obter informações sobre a propagação da Covid-19 em Wuhan e no restante da China, os especialistas analisaram dados sobre o número de contatos por dia e por faixa etária em escolas e locais de trabalho e compararam três cenários.

O primeiro, sem intervenções ou férias (um caso hipotético); o segundo, sem medidas de distanciamento físico e com férias escolares; e o terceiro com medidas rigorosas de controle que envolvem o fechamento de escolas e apenas cerca de 10% da mão de obra (profissionais da saúde, policiais, entre outros) no emprego ativo.

A análise mostrou que as medidas de distanciamento físico são provavelmente mais eficazes se o retorno escalonado ao trabalho começar no início de abril. Isso poderia reduzir o número médio de novas infecções em 24% até o final do ano e atrasar um segundo surto até outubro, de acordo com os pesquisadores.

Coautor do estudo, Yang Liu, também da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, afirmou que os resultados não serão "exatamente os mesmos" em outros países, porque a estrutura da população e a maneira como as pessoas se relacionam entre si são diferentes, mas observou uma característica comum.

"Acreditamos que algo se aplica em toda parte: medidas de distanciamento físico são muito úteis, e precisamos medir cuidadosamente sua elevação para evitar ondas subsequentes de infecção quando os trabalhadores e as crianças em idade escolar retornarem a suas rotinas. Se essas ondas vierem muito rápido, podem sobrecarregar os sistemas de saúde", ressaltou.