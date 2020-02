A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) anunciou nesta terça-feira a suspensão provisória do piloto italiano Andrea Iannone, que testou positivo em um exame antidoping realizado durante o Grande Prêmio da Malásia realizado no ano passado.

De acordo com a entidade, depois de ser submetido a controle durante o fim de semana da etapa que aconteceu no circuito de Sepang, no início de novembro, o titular da equipe Aprilia foi flagrado pelo uso de substância proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada).