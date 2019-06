As chances da seleção anfitriã de conquistar o título da "sua" Copa do Mundo feminina passam por alguns nomes que formam o elenco, com destaque para o bloco de jogadoras do Lyon, atual tetracampeão europeu, formado por Sarah Bouhaddi, Wendie Renard, Amel Majri, Amandine Henry e Delphine Cascarino.

A técnica Corinne Diacre conta com outros pontos fortes, como a experiência de Elise Bussaglia e a juventude de uma nova geração liderada por Grace Geyoro, Aissatou Tounkara e Valérie Gauvin.